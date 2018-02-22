Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту
Венесуэла готовится к выпуску новой криптовалюты под названием petro gold, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Николаса Мадуро. Он пояснил, что petro gold будет обеспечиваться драгоценными металлами.
Неясно, о каком золоте идет речь, — о запасе в центральном банке Венесуэлы или о месторождениях, отмечает агентство. Мадуро не стал раскрывать подробностей.
Венесуэла уже выпустила национальную криптовалюту petro. За первый день предварительных продаж страна собрала заявок на $735 млн, сообщил Мадуро. Всего власти планируют выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную продажу. Для обеспечения этой криптовалюты Венесуэла выделила нефтяное месторождение.
Безудержная инфляция заставляет венесуэльцев искать альтернативы местной валюте – боливару. По оценке МВФ, к концу 2018 г. ВВП страны сократится на 15%, а инфляция достигнет 13 000% в год.