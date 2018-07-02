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ЕС пригрозил США ответными торговыми мерами на $300 млрд

Еврокомиссия уведомила США о том, что в случае введения повышенных пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза готова принять контрмеры в отношении американских товаров почти на $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо в американское министерство торговли.

Евросоюз предупреждает администрацию президента Дональда Трампа, что конфронтационная торговая политика США может привести к очередному пренебрежению международным правом, а импортные пошлины на автомобили не будут приняты международным сообществом и повредят репутации Штатов.

В ЕС отмечают, что европейские компании занимают более 25% автомобильного рынка США и большая часть их продукции сейчас уходит на экспорт. «По мере того как рынки будут становиться раздробленными, расходы США будут расти, американский экспорт автомобилей пострадает, американские потребители будут платить более высокие цены, а рабочие места сократятся», – говорится в документе.

Европейские чиновники не приняли решения о конкретных ответных мерах, однако подчеркивают, что они могут коснуться товаров из США на 294 млрд, или 19% американского экспорта за 2017 г. Такие контрмеры затронут «все секторы экономики США», сказано в документе. В нем отмечается, что заградительные тарифы на импорт автомобилей нанесут удар прежде всего по экономике США – ущерб составит $13-14 млрд.

Ранее General Motors заявляла, что повышенные пошлины на импорт европейских автомобилей приведут к подорожанию этой продукции на территории США и к потере американцами рабочих мест. Немецкий концерн BMW, экспортирующий 70% автомобилей со своего крупнейшего завода в Южной Каролине, также предупредил, что пошлины могут вынудить его сократить инвестиции и рабочие места.

В конце июня Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. Возможное объявление пошлин на автомобили станет очередной протекционистской мерой администрации Трампа. Ранее США объявили заградительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Для европейских стран они начали действовать с 1 июня. В ответ на это ЕС с 22 июня начал взимать 25%-ные пошлины с импортируемых американских товаров на 2,8 млрд евро, а также оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро.