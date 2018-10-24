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Годовая инфляция замедлилась в преддверии заседания ЦБ по ставке

За прошедшую неделю, с 16 по 22 октября, потребительские цены увеличились на 0,1%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 3,5%, свидетельствуют данные Росстата. К 15 октября годовая инфляция разгонялась до 3,6%.

Предыдущие четыре недели цены росли также по 0,1%, до этого в течение трех недель инфляция была нулевой. С начала октября цены выросли на 0,3%, с начала года – на 2,9%.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, начавшееся с середины июня, прекратилось. За минувшую неделю цены на нее в среднем не изменились. Замедление годовой инфляции до 3,5% к 22 октября связано с высоким ростом цен на плодоовощную продукцию годом ранее.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,4-0,5%. Ведомство ожидает, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 г. составит 3,7-3,9%. ЦБ в сентябре повысил свой прогноз по инфляции на 2018 г. до 3,8-4,2% в связи с ослаблением рубля и повышением НДС с будущего года.

В пятницу, 26 сентября, состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор будет принимать решение об уровне ключевой ставки. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в середине октября говорила о наличии множества факторов в пользу неизменности ставки на предстоящем заседании. 25 из 26 опрошенных Reuters экономистов также ожидают сохранение ключевой ставки.