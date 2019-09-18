Экономика

Новости

Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения. В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени, считают экономисты.

Авторы исследования также отмечают, что представление о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствует данным статистики. Согласно российскому законодательству максимальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, а в большинстве развивающихся стран этот показатель выше – 48 часов. Средняя продолжительность рабочей недели в России в прошлом году составила 37,8 часа. По данным Международной организации труда, в странах с высоким уровнем доходов средняя продолжительность рабочей недели – 38 часов, в странах с доходом выше среднего – 43 часа.

Кроме того, в России предусмотрен довольно длительный отпуск – минимум 20 рабочих дней. Это соответствует уровню стран Европы, но выше, чем в Турции, где минимальное количество дней отпуска – 12 рабочих дней, Японии (8 рабочих дней), Китае (5 рабочих дней). Число праздничных дней в году в России (14) тоже существенно больше, чем в большинстве развитых стран.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить рабочую неделю при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что практическая дискуссия по этому вопросу может начаться только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.