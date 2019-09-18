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ФРС США снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Ставка была снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления, отмечается в сообщении. Федрезерв в дальнейшем продолжит следить за ситуацией в экономике и будет действовать в зависимости от обстоятельств.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, заявив, что регулятор снова потерпел неудачу. Ранее он призывал ФРС снизить ставку до нуля или ниже, чтобы начать рефинансировать долг.

В июле ФРС впервые за 10 лет решила опустить ставку. Тогда она также была снижена на 25 базисных пунктов. Регулятор объяснил решение «неопределенностью» из-за слабости мировой экономики и тлеющих торговых конфликтов.