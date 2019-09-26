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Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Министерство финансов может реструктурировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. С таким предложением он выступил на заседании в Госдуме.

Силуанов рассказал, что Минфин сейчас готовит предложения по облегчению бремени по возврату кредитов перед Россией. «На следующий год субъекты России должны вернуть 75 млрд руб. бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим возможности по реструктуризации этой задолженности», – цитирует вице-премьера ТАСС. Силуанов подчеркнул, что обязательным условием для реструктуризации станет то, что эти средства будут вкладываться в развитие, новые проекты в регионах и инфраструктуру.

Вице-премьер также рассказал, что Минфин выделил 10 субъектов, которые требуют дополнительной поддержки со стороны федерального центра. Для каждого из этих регионов будут приняты специальные программы по увеличению их экономического потенциала.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что необходимо поддерживать сельские территории, сообщив, что Минфин готов увеличить объем средств на их поддержку в бюджете на следующий год.

Ранее председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина. Он отметил, что закредитованность – одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами. Минфин согласился рассмотреть идею Макарова.