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В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений россиян на 2022 г., следует из базы данных нижней палаты парламента. Соответствующий параметр заложен в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020–2022 гг.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает обязанность ПФР в 2022 г. учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Аналогичный подход уже реализован в отношении страховых взносов в период 2014–2021 гг.

Принятие законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР, по предварительной оценке, на 634,8 млн руб., отмечается материалах к законопроекту. Министр труда Максим Топилин говорил в сентябре 2018 г., что мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 г., сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн руб.