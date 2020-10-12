Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года
Министерство финансов предложило продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 г., говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья в новостройках до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.
Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.
В середине сентября вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что власти планируют продлить программу льготной ипотеки. Вице-премьер отметил, что окончательное решение будет принято ближе к ноябрю 2020 г.