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Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года

Ведомости

Программу льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых следует продлить до середины 2021 г., заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. Трансляцию вел канал «Россия 24». 

«С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто — хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке... Давайте продлим эту льготу [по ипотеке] хотя бы до середины следующего года», — сказал Путин в разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что программа льготной ипотеки за пять месяцев своего действия уже стала как мерой поддержки строительной отрасли, так и граждан.

Ранее Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 г., увеличив объем выдачи кредитов в рамках данной программы в три с лишним раза – с 900 млрд до 2,8 трлн руб. Эксперты аналитического центра Дом.РФ сообщили «Ведомостям», что такие меры простимулируют строительную отрасль, оформят задел для увеличения объемов возводимого жилья и обеспечат выдачу более 877 000 ипотечных кредитов.

Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.Рф».

Изначально льготная ипотека была доступна для квартир стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а в августе необходимый первоначальный взнос снизили с 20% до 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных