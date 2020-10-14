Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года
Программу льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых следует продлить до середины 2021 г., заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. Трансляцию вел канал «Россия 24».
«С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто — хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке... Давайте продлим эту льготу [по ипотеке] хотя бы до середины следующего года», — сказал Путин в разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что программа льготной ипотеки за пять месяцев своего действия уже стала как мерой поддержки строительной отрасли, так и граждан.
Ранее Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 г., увеличив объем выдачи кредитов в рамках данной программы в три с лишним раза – с 900 млрд до 2,8 трлн руб. Эксперты аналитического центра Дом.РФ сообщили «Ведомостям», что такие меры простимулируют строительную отрасль, оформят задел для увеличения объемов возводимого жилья и обеспечат выдачу более 877 000 ипотечных кредитов.
Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она действует при покупке жилья до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.Рф».
Изначально льготная ипотека была доступна для квартир стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит увеличили до 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно, а в августе необходимый первоначальный взнос снизили с 20% до 15%.