Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года

«С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто — хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке... Давайте продлим эту льготу [по ипотеке] хотя бы до середины следующего года», — сказал Путин в разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что программа льготной ипотеки за пять месяцев своего действия уже стала как мерой поддержки строительной отрасли, так и граждан.