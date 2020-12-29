В России экспорт зерна вырос на 20%
Экспорт зерновых культур в 2020 г. увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом., сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства на 27 декабря, объем экспорта зерна из России составил 57,5 млн т.
Основной объем поставок пришелся на пшеницу — 38,3 млн т, ячмень — 6,1 млн т, кукурузу — 3,7 млн т, жмыхи — 2,2 млн т, подсолнечник — 1,4 млн т.
В 2020 г. Россия экспортировала зерно в 138 стран мира. Основными покупателями зерна стали Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан. Ключевым импортером стала Турция: в 2020 г. она закупила около 11,3 млн т зерновых культур, что стало самым высоким показателем по поставкам в страну за все время экпортирования продукции из России. За год значительно выросли поставки зерна в Иран, Судан, Пакистан и Таиланд.
В этом году также увеличилось число предупреждений о несоответствии российского зерна требованиям стран-импортеров: с 10 в 2019 г. до 15 в 2020 г. В ведомстве пояснили, что в этом году большинство претензий вызывали показатели безопасности — остаточное содержание пестицидов и наличие ГМО.
Ранее для стабилизации цен на муку и хлеб правительство установило тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т. Решение будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 г. Кроме того, производителям муки выделят субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.