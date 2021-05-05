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Страны G7 выступили за стабилизацию отношений с Россией

Ведомости

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Лондоне высказались за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике по итогам встречи.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее, мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России», — приводит агентство выдержку из документа.

В документе также говорится о действиях России по «подрыву демократических систем других стран», выделяется ее «злонамеренная киберактивность и использование дезинформации», пишет издание. Кроме того, страны «группы семи» вновь призывают Россию расследовать предполагаемое использование химического оружия при отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением Навального, которое произошло в августе прошлого года. 22 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц Европейского союза считают, что российские власти взяли курс на конфронтацию с ЕС.

США в середине апреля ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за якобы причастности России к взлому SolarWinds и вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г., а также не исключили введения новых санкций против России из-за ситуации с Навальным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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