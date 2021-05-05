Страны G7 выступили за стабилизацию отношений с Россией
Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Лондоне высказались за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике по итогам встречи.
«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее, мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России», — приводит агентство выдержку из документа.
В документе также говорится о действиях России по «подрыву демократических систем других стран», выделяется ее «злонамеренная киберактивность и использование дезинформации», пишет издание. Кроме того, страны «группы семи» вновь призывают Россию расследовать предполагаемое использование химического оружия при отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
2 марта ЕС ввел санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников, которых счел связанными с предполагаемым отравлением Навального, которое произошло в августе прошлого года. 22 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц Европейского союза считают, что российские власти взяли курс на конфронтацию с ЕС.
США в середине апреля ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за якобы причастности России к взлому SolarWinds и вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г., а также не исключили введения новых санкций против России из-за ситуации с Навальным.