Финляндия сократила закупки российской нефти Urals

В то же время группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта энергии) заявила «Ведомостям», что, напротив, в 2021 г. увеличит поставки электроэнергии в Финляндию, а также в страны Прибалтики. В российской компании оценили рост доли Финляндии в поставках из России с 22 до 27% к концу текущего года.