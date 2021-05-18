Финляндия сократила закупки российской нефти Urals
Финляндия в первом квартале 2021 г. сократила на четверть объемы закупок российской нефти марки Urals в рамках перехода на «зеленую» энергетику и продолжила уменьшать закупки в апреле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.
В частности, в период с января по март 2021 г. импорт российской нефти Urals в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 млн т. В апреле они также упали до 0,4 млн тонн по сравнению с 1,1 млн тонн в прошлом году.
Финляндия начала уменьшать закупки российской нефти еще в 2020 г. Тогда ее поставки сократились на 16% по сравнению с 2019 г. Эксперты отмечают, что дальнейшие сокращения закупок страной могут негативно отразиться на цене российской нефти Urals.
В начале года финский оператор электросетей Fingrid также допустил отказ от импорта российской электроэнергии в страну до 2035 г. Это также связано с целью Финляндии перейти на «зеленую» энергетику, став, в частности, и угольно-нейтральной страной. Страна рассчитывает перейти на ветровую генерацию, отказавшись от импорта электричества в целом.
В то же время группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта энергии) заявила «Ведомостям», что, напротив, в 2021 г. увеличит поставки электроэнергии в Финляндию, а также в страны Прибалтики. В российской компании оценили рост доли Финляндии в поставках из России с 22 до 27% к концу текущего года.