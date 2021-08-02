На строительство трассы Москва — Казань выделили еще почти 43 млрд рублей
Правительство России дополнительно выделило 52 млрд руб. на ремонт и строительство автодорог в регионах в 2021 г., из которых 42,8 млрд руб. пойдут на «опережающее строительство» скоростной трассы М-12 Москва — Казань. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Большая часть суммы – 42,8 млрд руб. – пойдёт на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань», — пояснили в пресс-службе кабмина. В тексте распоряжения отмечается, что данные средства выделяются Росавтодору в рамках нацпроекта по строительству транспортного коридора Европа — Западный Китай с целью обеспечить техническую готовность 20% трассы.
Еще более 11 млрд руб. Росавтодор получит на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, автомобильного моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальный ремонт путепровода в Ярославле, создание мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области и другие проекты.
На строительство трассы Москва — Казань уже выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложиться в срок до 2024 г. В конце июля Росавтодор оценил стоимость продления магистрали почти 500 млрд руб.