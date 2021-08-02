На строительство трассы Москва — Казань выделили еще почти 43 млрд рублей

На строительство трассы Москва — Казань уже выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложиться в срок до 2024 г. В конце июля Росавтодор оценил стоимость продления магистрали почти 500 млрд руб.