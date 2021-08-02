Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

На строительство трассы Москва — Казань выделили еще почти 43 млрд рублей

Ведомости

Правительство России дополнительно выделило 52 млрд руб. на ремонт и строительство автодорог в регионах в 2021 г., из которых 42,8 млрд руб. пойдут на «опережающее строительство» скоростной трассы М-12 Москва — Казань. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Большая часть суммы – 42,8 млрд руб. – пойдёт на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань», — пояснили в пресс-службе кабмина. В тексте распоряжения отмечается, что данные средства выделяются Росавтодору в рамках нацпроекта по строительству транспортного коридора Европа — Западный Китай с целью обеспечить техническую готовность 20% трассы.

Еще более 11 млрд руб. Росавтодор получит на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги, автомобильного моста в Енисейском районе Красноярского края, капитальный ремонт путепровода в Ярославле, создание мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области и другие проекты.

На строительство трассы Москва — Казань уже выделено 639 млрд руб. В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложиться в срок до 2024 г. В конце июля Росавтодор оценил стоимость продления магистрали почти 500 млрд руб.

Ранее по теме: Путин предложил создать второе транспортное кольцо вокруг Петербурга

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных