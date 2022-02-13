Газета
Политика

В Австрии заявили о нежелании отказываться от «Северного потока — 2»

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» необходимо запустить в эксплуатацию, Австрия не последуют желаниям отдельных стран, которые выступают против участия Вены в проекте. Об этом в эфире телеканала ORF2 заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк. Она подчеркнула, что газопровод нужно запустить, но в случае если Россия не будет нападать на Украину.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока — 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала Шрамбёк (цитата по ТАСС).

Министр отметила, что поскольку газопровод еще не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, он «является несущественной частью санкций». Угрозы газоснабжению страны нет, добавила политик.

Ранее по теме: Постпред заявил, что Россия найдет покупателей газа без «Северного потока — 2»

«Мы будем снабжены и без этого газопровода, но это инвестиция в будущее в целом. И Европа должна быть суверенна. Это касается всех направлений: США и России», — сказала Шрамбёк, добавив, возможные санкции окажутся болезненными для Австрии. 

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отмечал, что санкции Евросоюза против России в случае ее вторжения на Украину не коснутся газового сектора и газопровода «Северный поток — 2». Он назвал взаимной с точки зрения энергоснабжения зависимость между Европой и Россией. По его словам, доля возобновляемых источников энергии в Австрии увеличилась, но Австрия «отвергает ядерную энергию». 

После этого в МИДе Франции допустили введение санкций против газопровода, об этом же заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости» говорил, что в Германии нет объективных причин затягивать сертификацию газопровода «Северный поток – 2», проект искусственно политизировали. 

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных