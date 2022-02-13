В Австрии заявили о нежелании отказываться от «Северного потока — 2»

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока — 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала Шрамбёк (цитата по ТАСС).