В Австрии заявили о нежелании отказываться от «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» необходимо запустить в эксплуатацию, Австрия не последуют желаниям отдельных стран, которые выступают против участия Вены в проекте. Об этом в эфире телеканала ORF2 заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк. Она подчеркнула, что газопровод нужно запустить, но в случае если Россия не будет нападать на Украину.
«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока — 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала Шрамбёк (цитата по ТАСС).
Министр отметила, что поскольку газопровод еще не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, он «является несущественной частью санкций». Угрозы газоснабжению страны нет, добавила политик.
«Мы будем снабжены и без этого газопровода, но это инвестиция в будущее в целом. И Европа должна быть суверенна. Это касается всех направлений: США и России», — сказала Шрамбёк, добавив, возможные санкции окажутся болезненными для Австрии.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отмечал, что санкции Евросоюза против России в случае ее вторжения на Украину не коснутся газового сектора и газопровода «Северный поток — 2». Он назвал взаимной с точки зрения энергоснабжения зависимость между Европой и Россией. По его словам, доля возобновляемых источников энергии в Австрии увеличилась, но Австрия «отвергает ядерную энергию».
После этого в МИДе Франции допустили введение санкций против газопровода, об этом же заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости» говорил, что в Германии нет объективных причин затягивать сертификацию газопровода «Северный поток – 2», проект искусственно политизировали.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.