Франция ведет переговоры с ОАЭ о замене российской нефти
Франция начала переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о замене закупок российской нефти, которые прекратятся после введения нефтяного эмбарго Евросоюза, заявил в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1 министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Есть переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Нам необходимо найти альтернативу российской нефти»,— сказал Ле Мэр (цитата по Reuters).
По его словам, французские власти также обсуждают возможность замены поставок российского газа.
3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).
Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.
31 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз рассчитывает сократить экспорт российской нефти к концу 2022 г. на 92%. В апреле Макрон предложил назначить в стране министра энергетического планирования, который станет ответственным за снижение зависимости Франции от газа, нефти и угля.