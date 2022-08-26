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Экономика

Мосбиржа до конца года хочет запустить фьючерсы на ряд азиатских индексов

Ведомости

Московская биржа планирует запустить фьючерсы на некоторые азиатские фондовые индексы до конца года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу срочного рынка биржи Марию Патрикееву.

«Мы видим спрос со стороны брокеров, которые хотят расширить доступ своих клиентов на азиатские рынки. До конца года планируем предоставить клиентам возможность торговать азиатскими бенчмарками», – отметила она.

По словам Патрикеевой, Мосбиржа ожидает дальнейшего роста спроса на юань, поэтому и задумалась о торгах азиатскими индексами. В случае запуска фьючерсных контрактов торговля будет вестись в рублях.

С 3 августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов — облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года. К 18 августа стало известно, что обороты торгов юанем превысили в моменте торги долларом, при этом в начале июля торги юанем на Мосбирже впервые превысили объем торгов по евро.

С 8 августа Мосбиржа предоставила доступ к срочному рынку нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. С 15 августа Мосбиржа также допустила к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных» стран. Доступ был также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Торги стали доступны во всех режимах.

В сентябре Мосбиржа собирается возобновить вечерние торги на рынке акций и утренние валютные торги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных