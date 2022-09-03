Эфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в Россию

В августе газета The Wall Street Journal писала, что плохой урожай в Бразилии может поднять стоимость чашки этого напитка, а производители ожидают только половины урожая зерен арабики. Запасы кофе на складах Intercontinental Exchange, по данным Fitch Solutions, находятся на самом низком уровне за последние сто лет, отмечала газета.