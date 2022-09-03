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Экономика

Эфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в Россию

Ведомости

Эфиопия может увеличить объем поставок кофе в Россию, если возникнет соответствующий запрос, сообщил «РИА Новости» посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — сказал посол.

Рост цен на кофе на фоне проблем с урожаем в Латинской Америке и Азии может достичь 30%, сообщили ранее агентству эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — отметил Тегену.

В августе газета The Wall Street Journal писала, что плохой урожай в Бразилии может поднять стоимость чашки этого напитка, а производители ожидают только половины урожая зерен арабики. Запасы кофе на складах Intercontinental Exchange, по данным Fitch Solutions, находятся на самом низком уровне за последние сто лет, отмечала газета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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