Эфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в Россию
Эфиопия может увеличить объем поставок кофе в Россию, если возникнет соответствующий запрос, сообщил «РИА Новости» посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.
«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — сказал посол.
Рост цен на кофе на фоне проблем с урожаем в Латинской Америке и Азии может достичь 30%, сообщили ранее агентству эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — отметил Тегену.
В августе газета The Wall Street Journal писала, что плохой урожай в Бразилии может поднять стоимость чашки этого напитка, а производители ожидают только половины урожая зерен арабики. Запасы кофе на складах Intercontinental Exchange, по данным Fitch Solutions, находятся на самом низком уровне за последние сто лет, отмечала газета.