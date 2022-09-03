Во Франции допустили участие в работе над введением потолка цен на газ из РФ
Франция готова работать над введением потолка цен на российский газ совместно с Италией, заявил в интервью Corriere della Sera министр экономики Брюно ле Мэр. Он назвал три способа снижения цен на энергоносители, в числе которых введение предельной цены.
Ле Мэр ответил на вопрос о том, намерена ли Франция координировать свои действия с европейскими партнерами, в частности, с Италией, чтобы попытаться ограничить цену на газ. Приоритетом в этой работе министр назвал решение о совместных закупках, что «позволило бы оказывать большее коммерческое влияние на страны-поставщики».
«Второе решение заключается в диверсификации наших источников поставок, в частности, за счет строительства новых терминалов сжиженного природного газа. И третий вариант — предельная цена на газ. Это сложно реализовать, но мы готовы работать над этим с нашими итальянскими друзьями», — сказал Ле Мэр.
Говоря о способах борьбы с ростом цен на энергоносители, французский министр заявил, что необходимо отделить цену на электроэнергию от цены на газ.
В 2021 г. Франция потребила около 43 млрд куб. м газа. По оценкам Международного энергетического агентства, РФ поставляет во Францию ежегодно около 14 млрд куб. м газа.
При этом в конце июля объемы экспорта по «Северному потоку» сократились до 33 млн куб. м в сутки, а с 31 августа по 3 сентября экспорт полностью прекратится из-за планового ремонта трубопровода, сообщал «Газпром».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. Она уточнила, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой, писало агентство Reuters.