Во Франции допустили участие в работе над введением потолка цен на газ из РФ

Ле Мэр ответил на вопрос о том, намерена ли Франция координировать свои действия с европейскими партнерами, в частности, с Италией, чтобы попытаться ограничить цену на газ. Приоритетом в этой работе министр назвал решение о совместных закупках, что «позволило бы оказывать большее коммерческое влияние на страны-поставщики».