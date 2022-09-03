В Магаданской области планируют начать добычу меди и цинка
Магаданская область планирует диверсифицировать экономику и начать добычу меди и цинка, заявил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время рабочей поездки в регион.
«Мы рассчитываем на новое направление по медным месторождениям. Не только золото. Цинковым. Предпринимательское сообщество делает предварительные оценки. И заинтересовано в реализации этих проектов. И для того, чтобы все это реализовывалось, должна быть и социальная составляющая», — сказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
На данный момент в Магаданской области добывают, главным образом, золото, серебро и каменный уголь. Отмечается, что объемы добычи золота растут несколько лет подряд за счет ввода в эксплуатацию нескольких рудников в Тенькинском округе.
Осенью 2020 г. правительство решило поднять НДПИ для металлургов в 3,5 раза в целях изъятия сверхдоходов, образовавшихся из-за резкого роста мировых цен на металлы. Мировые цены на медь росли с марта 2020 г.
В начале марта 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине цена на металл обновила исторический максимум в $10 674/т, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов. Но с середины марта началось снижение цен, вызванное в том числе вспышкой коронавируса в Китае («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В середине июля цена упала до $7170/т – минимума с ноября 2020 г. 16 августа фьючерсы на медь торговались на уровне $8005/т.