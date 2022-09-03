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Экономика

В Магаданской области планируют начать добычу меди и цинка

Ведомости

Магаданская область планирует диверсифицировать экономику и начать добычу меди и цинка, заявил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время рабочей поездки в регион.

«Мы рассчитываем на новое направление по медным месторождениям. Не только золото. Цинковым. Предпринимательское сообщество делает предварительные оценки. И заинтересовано в реализации этих проектов. И для того, чтобы все это реализовывалось, должна быть и социальная составляющая», — сказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

На данный момент в Магаданской области добывают, главным образом, золото, серебро и каменный уголь. Отмечается, что объемы добычи золота растут несколько лет подряд за счет ввода в эксплуатацию нескольких рудников в Тенькинском округе.

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Осенью 2020 г. правительство решило поднять НДПИ для металлургов в 3,5 раза в целях изъятия сверхдоходов, образовавшихся из-за резкого роста мировых цен на металлы. Мировые цены на медь росли с марта 2020 г.

В начале марта 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине цена на металл обновила исторический максимум в $10 674/т, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов. Но с середины марта началось снижение цен, вызванное в том числе вспышкой коронавируса в Китае («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В середине июля цена упала до $7170/т – минимума с ноября 2020 г. 16 августа фьючерсы на медь торговались на уровне $8005/т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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