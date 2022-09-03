В Магаданской области планируют начать добычу меди и цинка

В начале марта 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине цена на металл обновила исторический максимум в $10 674/т, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов. Но с середины марта началось снижение цен, вызванное в том числе вспышкой коронавируса в Китае («Ведомости» писали об этом 5 апреля). В середине июля цена упала до $7170/т – минимума с ноября 2020 г. 16 августа фьючерсы на медь торговались на уровне $8005/т.