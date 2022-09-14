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Экономика

Посол рассказал о планах Индии увеличить поставки лекарств и электроники в Россию

Ведомости

Индия рассматривает возможность увеличить объемы поставок лекарств, электроники, сельхозпродукции и автозапчастей в Россию. Об этом посол России в Индии Денис Алипов рассказал «РИА Новости». 

Посол отметил рост интереса как российского бизнеса к Индии, так и индийских компаний к российскому рынку. По его словам, речь идет о развитии инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, а также в алмазно-бриллиантовом комплексе.

«Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский — высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов», — сказал Алипов. Он добавил, что Индия также заинтересована в сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности, гражданского авиа- и судостроения.

Накануне стало известно, что товарооборот России и Индии за первое полугодие 2022 г. увеличился на 120% и составил $11,5 млрд. Это следует из материалов Кремля к встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Также в Кремле отметили увеличение объемов экспорта российских углеводородов в Индию. Кроме того, планируется обсудить поставки российских удобрений на индийский рынок.

15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате пройдет заседание совета глав государств ШОС. В саммите примут участие лидеры 15 государств. Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных