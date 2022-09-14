Посол рассказал о планах Индии увеличить поставки лекарств и электроники в Россию

Накануне стало известно, что товарооборот России и Индии за первое полугодие 2022 г. увеличился на 120% и составил $11,5 млрд. Это следует из материалов Кремля к встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Также в Кремле отметили увеличение объемов экспорта российских углеводородов в Индию. Кроме того, планируется обсудить поставки российских удобрений на индийский рынок.