Посол рассказал о планах Индии увеличить поставки лекарств и электроники в Россию
Индия рассматривает возможность увеличить объемы поставок лекарств, электроники, сельхозпродукции и автозапчастей в Россию. Об этом посол России в Индии Денис Алипов рассказал «РИА Новости».
Посол отметил рост интереса как российского бизнеса к Индии, так и индийских компаний к российскому рынку. По его словам, речь идет о развитии инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, а также в алмазно-бриллиантовом комплексе.
«Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский — высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов», — сказал Алипов. Он добавил, что Индия также заинтересована в сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности, гражданского авиа- и судостроения.
Накануне стало известно, что товарооборот России и Индии за первое полугодие 2022 г. увеличился на 120% и составил $11,5 млрд. Это следует из материалов Кремля к встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Также в Кремле отметили увеличение объемов экспорта российских углеводородов в Индию. Кроме того, планируется обсудить поставки российских удобрений на индийский рынок.
15-16 сентября в Самарканде впервые за три года в очном формате пройдет заседание совета глав государств ШОС. В саммите примут участие лидеры 15 государств. Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.
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