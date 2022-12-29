Силуанов заявил, что в России больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума

Размер выплаты составит в среднем от 7000 до 14 000 руб. Уточняется, что размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Кроме того, семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей.