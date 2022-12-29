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Экономика

Силуанов заявил, что в России больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума

Ведомости

Меры поддержки, принятые государством, обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Все те семьи, которые нуждаются в поддержке, и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет. Все они будут получать соответствующую поддержку от государства», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).

По словам министра, эта форма поддержки будет оказываться и в будущем. Глава Минфина также напомнил, что правительство и президент Владимир Путин приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян, поэтому были повышены размеры пенсий, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. 

Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Размер выплаты составит в среднем от 7000 до 14 000 руб. Уточняется, что размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Кроме того, семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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