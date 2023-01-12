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Медведев заявил о переходящих на дрова и уголь жителях некоторых стран

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В ряде стран некоторые жители переходят на дрова и уголь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о продолжающемся подключении к газоснабжению россиян на совещании по газификации страны.

«Самое главное есть — улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», – приводит его слова «РИА Новости».

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Общие затраты оцениваются в 567,5 млрд руб. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура дочерней компании «Газпрома» «Газпром межрегионгаз»).

Ранее по теме: В Совфеде разработали проект о внедрении альтернативных видов газа в регионах

В конце августа президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в 2022 г. были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.

1 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране становится бессрочной и распространяется на медицинские и образовательные учреждения.

Ранее по теме: Программу социальной газификации в России расширили и сделали бессрочной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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