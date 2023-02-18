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Экономика

Дерипаска назвал «неидеальным» решение по взносам в бюджет от крупного бизнеса

Ведомости

В случае если Центробанк предложит компенсировать добровольный взнос бизнеса в бюджет через списание задолженности, такое решение будет неидеальным, но сбалансированным, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска. О том, что ЦБ выступил с идеей списать задолженность компаний перед госбанками, сообщил ранее Telegram-канал «Банкста».

«Хоть и неидеальное, но было бы сбалансированное решение», – написал в своем Telegram-канале Дерипаска, сославшись на публикацию в канале Института экономики роста им. Столыпина, который, в свою очередь, прокомментировал сообщение «Банксты».

Как пишет «Банкста», российский регулятор выступил с «неожиданным предложением» обеспечить компаниям, которые будут уплачивать взносы в бюджет, списание части их задолженности перед госбанками в сопоставимом размере.

«Звучит вполне здраво. Это куда лучше, чем просто забрать деньги у бизнеса, лишив компании сотен миллиардов рублей. А от ЦБ при этом даже снижения ключевой ставки не потребуется», – говорится в сообщении

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В институте также поддержали возможное принятие такого варианта, заявив, что инициатива позволила бы «решить вопросы наполнения бюджета, повышения доверия к бизнесу и неповышения налоговой нагрузки».

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.  Минфин сообщал, что правительство России не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) увеличить ставку налога на прибыль вместо однократного добровольного налогового взноса в бюджет.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнял, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на уровне правительства продолжается обсуждение инициативы об однократном налоговом взносе со стороны представителей крупного бизнеса. Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым словом в инициативе со взносом является «добровольный». При этом, добавил он, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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