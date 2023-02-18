Дерипаска назвал «неидеальным» решение по взносам в бюджет от крупного бизнеса
В случае если Центробанк предложит компенсировать добровольный взнос бизнеса в бюджет через списание задолженности, такое решение будет неидеальным, но сбалансированным, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска. О том, что ЦБ выступил с идеей списать задолженность компаний перед госбанками, сообщил ранее Telegram-канал «Банкста».
«Хоть и неидеальное, но было бы сбалансированное решение», – написал в своем Telegram-канале Дерипаска, сославшись на публикацию в канале Института экономики роста им. Столыпина, который, в свою очередь, прокомментировал сообщение «Банксты».
Как пишет «Банкста», российский регулятор выступил с «неожиданным предложением» обеспечить компаниям, которые будут уплачивать взносы в бюджет, списание части их задолженности перед госбанками в сопоставимом размере.
«Звучит вполне здраво. Это куда лучше, чем просто забрать деньги у бизнеса, лишив компании сотен миллиардов рублей. А от ЦБ при этом даже снижения ключевой ставки не потребуется», – говорится в сообщении.
В институте также поддержали возможное принятие такого варианта, заявив, что инициатива позволила бы «решить вопросы наполнения бюджета, повышения доверия к бизнесу и неповышения налоговой нагрузки».
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль. Минфин сообщал, что правительство России не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) увеличить ставку налога на прибыль вместо однократного добровольного налогового взноса в бюджет.
Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнял, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.
17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на уровне правительства продолжается обсуждение инициативы об однократном налоговом взносе со стороны представителей крупного бизнеса. Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым словом в инициативе со взносом является «добровольный». При этом, добавил он, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков.