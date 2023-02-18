Дерипаска назвал «неидеальным» решение по взносам в бюджет от крупного бизнеса

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль. Минфин сообщал, что правительство России не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) увеличить ставку налога на прибыль вместо однократного добровольного налогового взноса в бюджет.