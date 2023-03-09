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Экономика

Минстрой: новым регионам потребуется 48 000 строителей в этом году

Ведомости

Новым регионам России в 2023 г. понадобится 48 000 строителей, рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин в интервью «РИА Новости».

«В прошлом году в пике мы имели там 48 000 человек. Думаю, в этом году нам понадобится такая же цифра», – сказал он.

Как отметил чиновник, объемы работ на этот год не только не уменьшились, но и в «какой-то части» увеличились. При этом доля местных жителей, занятых в строительстве в новых регионах, не превышает 20%. Подведомственная структура Минстроя «Роскапстрой» заключила с местными колледжами и вузами соглашения о взаимодействии по переподготовке кадров и дополнительному образованию специалистов для стройотрасли, добавил он.

Общий же дефицит кадров в российском строительстве Ломакин оценил в 171 000 человек, ЖКХ – 90 000. Всего в этих сферах работают 11 млн человек.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России после состоявшихся в них референдумов. Восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удалось выполнять с опережением, сообщил ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.

Во время своего послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что Россия уже начала и будет продолжать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов страны. Речь идет, в частности, о возрождении предприятий и портов, строительстве новых дорог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных