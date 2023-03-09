Минстрой: новым регионам потребуется 48 000 строителей в этом году
Новым регионам России в 2023 г. понадобится 48 000 строителей, рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин в интервью «РИА Новости».
«В прошлом году в пике мы имели там 48 000 человек. Думаю, в этом году нам понадобится такая же цифра», – сказал он.
Как отметил чиновник, объемы работ на этот год не только не уменьшились, но и в «какой-то части» увеличились. При этом доля местных жителей, занятых в строительстве в новых регионах, не превышает 20%. Подведомственная структура Минстроя «Роскапстрой» заключила с местными колледжами и вузами соглашения о взаимодействии по переподготовке кадров и дополнительному образованию специалистов для стройотрасли, добавил он.
Общий же дефицит кадров в российском строительстве Ломакин оценил в 171 000 человек, ЖКХ – 90 000. Всего в этих сферах работают 11 млн человек.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России после состоявшихся в них референдумов. Восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удалось выполнять с опережением, сообщил ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин. По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.
Во время своего послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что Россия уже начала и будет продолжать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов страны. Речь идет, в частности, о возрождении предприятий и портов, строительстве новых дорог.