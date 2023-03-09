Минстрой: новым регионам потребуется 48 000 строителей в этом году

Как отметил чиновник, объемы работ на этот год не только не уменьшились, но и в «какой-то части» увеличились. При этом доля местных жителей, занятых в строительстве в новых регионах, не превышает 20%. Подведомственная структура Минстроя «Роскапстрой» заключила с местными колледжами и вузами соглашения о взаимодействии по переподготовке кадров и дополнительному образованию специалистов для стройотрасли, добавил он.