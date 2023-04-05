Объем ФНБ за март увеличился на 800 млрд рублей

Ранее сегодня Минфин сообщил, что сократит продажу юаней в рамках бюджетного правила на 37,7%. Операции будут проводиться с 7 апреля по 5 мая, ежедневный объем продажи юаней составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. С момента возобновления правила – 13 января – по 6 февраля Банк России по поручению Минфина продавал юани на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,2 млрд руб. в день). С 7 февраля по 6 марта продажи валюты в рамках бюджетного правила были увеличены почти втрое – до 160,2 млрд руб. В марте Минфин вновь сократил продажи валюты – до 119,8 млрд руб.