Объем ФНБ за март увеличился на 800 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте увеличился на 800 млрд руб., сообщил Минфин РФ.
По состоянию на 1 апреля объем ФНБ составил 11, 906 трлн руб. или 7,9% ВВП прогнозируемого на 2023 г., что эквивалентно $154,4 млрд. По данным на 1 марта, объем ФНБ составлял 11,106 трлн руб. ($147,23 млрд, 7,4% ВВП). В феврале ФНБ увеличился на 300 млрд руб.
Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на 1 апреля составил 6,712 трлн руб. ($87,07 млрд). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 10,4 млрд евро, 292,58 млрд китайских юаней, а также 527,38 т золота в обезличенной форме.
В марте часть средств ФНБ на счетах в ЦБ в размере 7,47 млрд юаней, а также 11,8 т золота была реализована за 137 071,2 млн руб. для финансирования дефицита бюджета.
Ранее сегодня Минфин сообщил, что сократит продажу юаней в рамках бюджетного правила на 37,7%. Операции будут проводиться с 7 апреля по 5 мая, ежедневный объем продажи юаней составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. С момента возобновления правила – 13 января – по 6 февраля Банк России по поручению Минфина продавал юани на сумму 54,5 млрд руб. (по 3,2 млрд руб. в день). С 7 февраля по 6 марта продажи валюты в рамках бюджетного правила были увеличены почти втрое – до 160,2 млрд руб. В марте Минфин вновь сократил продажи валюты – до 119,8 млрд руб.
Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе – феврале 2023 г. предварительно составил 2,58 трлн руб., что на 25% ниже объема поступления доходов в январе – феврале 2022 г. Расходы составили 5,74 трлн руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, отметили в ведомстве.