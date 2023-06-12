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Экономика

Пакистан оплатил первую поставку нефти из России в юанях

Ведомости

Пакистан оплатил первую поставку российской нефти в китайской валюте, пишет Reuters со ссылкой на министра нефти страны Мусадика Малика. Это серьезное изменение в пакистанской политике платежей, в которой доминирует доллар, отмечает агентство.

Российский груз прибыл в город Карачи на юге Пакистана накануне, 11 июня. Сейчас нефть, купленную со скидкой, разгружают в порту. Малик в разговоре с Reuters не раскрыл коммерческие детали сделки, в том числе размер скидки, которую получил Пакистан. По словам министра, переработка нефти из РФ «ни при каких сценариях» не будет убыточной.

О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит, речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.

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В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку нефти из России с дисконтом в рамках достигнутых в январе соглашений, сообщил Малик Reuters. Тогда он говорил, что первый танкер должен прибыть в начале мая. Если все «пройдет гладко», то импорт сырья составит 100 000 барр./сутки, подчеркнул министр. Первоначально переработкой российской нефти займется пакистанская компания Refinery Limited (PRL), позже к этому подключатся и другие НПЗ.

По данным ФТС за 2021 г., Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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