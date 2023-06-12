США ввели меры экспортного контроля против компаний КНР, ОАЭ и Великобритании
Вашингтон внес в список организаций, на которые распространяются меры экспортного контроля, 43 компании из нескольких стран, большая часть которых – китайские. Об этом со ссылкой на минторг США пишет «РИА Новости».
Правительство США, как отметили в ведомстве, определило эти компании как «действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США». В частности, США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из ОАЭ и двух – из Великобритании. В списке также значатся четыре организации из Пакистана, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура.
Министерство торговли США ранее продлило экспортные ограничения в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа», сообщал ТАСС со ссылкой на документы ведомства. Минторг считает, что белорусский авиаперевозчик продолжает нарушать введенные ранее санкционные ограничения, осуществляя рейсы на произведенных в США самолетах.
В мае Вашингтон ввел новые ограничения на экспорт более 1200 позиций в Россию и Белоруссию. Среди запрещенных к экспорту в Россию товаров назывались строительные материалы, ткани, бумага, краски, транспортные средства, включая лодки и оборудование, в том числе для пищевой промышленности.