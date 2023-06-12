Газета
Экономика

США ввели меры экспортного контроля против компаний КНР, ОАЭ и Великобритании

Ведомости

Вашингтон внес в список организаций, на которые распространяются меры экспортного контроля, 43 компании из нескольких стран, большая часть которых – китайские. Об этом со ссылкой на минторг США пишет «РИА Новости».

Правительство США, как отметили в ведомстве, определило эти компании как «действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США». В частности, США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из ОАЭ и двух – из Великобритании. В списке также значатся четыре организации из Пакистана, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура.

Ранее по теме: США ввели новые экспортные ограничения против России и Белоруссии

Министерство торговли США ранее продлило экспортные ограничения в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа», сообщал ТАСС со ссылкой на документы ведомства. Минторг считает, что белорусский авиаперевозчик продолжает нарушать введенные ранее санкционные ограничения, осуществляя рейсы на произведенных в США самолетах.

В мае Вашингтон ввел новые ограничения на экспорт более 1200 позиций в Россию и Белоруссию. Среди запрещенных к экспорту в Россию товаров назывались строительные материалы, ткани, бумага, краски, транспортные средства, включая лодки и оборудование, в том числе для пищевой промышленности. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных