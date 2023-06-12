США ввели меры экспортного контроля против компаний КНР, ОАЭ и Великобритании

Правительство США, как отметили в ведомстве, определило эти компании как «действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США». В частности, США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из ОАЭ и двух – из Великобритании. В списке также значатся четыре организации из Пакистана, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура.