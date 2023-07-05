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Экономика

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Мишустина

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о благоприятных макроэкономических тенденциях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера поздно, помимо тех мероприятий, что вы видели, президент провел рабочую встречу с председателем правительства Мишустиным. Мишустин доложил главе государства о весьма благоприятных тенденциях макроэкономических, дал новые данные по темпам развития, по инфляции и так далее, которые достаточно впечатляют в нынешней ситуации и вселяют оптимизм», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что встреча не была связана, например, с кадровыми перестановками в правительстве. «Действительно далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно же, они в постоянном диалоге, в ежедневном диалоге. Чаще это происходит по телефону, реже происходит во время таких очных встреч», – уточнил пресс-секретарь.

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С 4 на 5 июля Путин и Мишустин провели рабочую встречу. Премьер заявил, что объем ВВП России по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2% в случае, если «не будет каких-то форсмажорных обстоятельств». Кроме того, премьер отметил, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% (по сравнению с прошлым годом), а с начала года – 0,6%.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что экономические показатели РФ оказались лучше прогнозов, что дает надежду на решение всех поставленных задач в течение года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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