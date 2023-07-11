Россиян могут освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам
Правительство предложило не взимать с граждан России НДФЛ с тех доходов, которые появились при покупке акций или долей в российских компаниях у нерезидентов, прощающих образовавшийся долг покупателю. Поправки, текст которых есть в распоряжении РБК, были внесены кабмином в принятый в первом чтении законопроект.
Налоги не будут распространяться на доходы «в виде сумм прекращенных в 2023 г. обязательств по заключенному после 1 марта 2022 г. договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 г. является продавец – иностранная организация (или иностранный гражданин)», если было принято решение о прощении долга, следует из текста инициативы.
Из документа также следует, что от налога будут освобождать в том случае, если нерезидент до конца этого года передал долг с помощью договора об уступке прав требований другой иностранной организации, которая впоследствии простила обязательство. Уточняется, что поправки были одобрены комиссией кабмина по законопроектной деятельности 10 июля, это также подтвердили в правительстве ТАСС.
21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что правительство должно будет подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. В июне министерство экономики представило план, согласно которому предлагаются налоговые льготы, упрощение переезда, а также защита акционеров и др.
При этом о донастройке льгот для бизнеса заявляли еще осенью 2022 г. Тогда замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал «Ведомостям», что Минфин планирует представить в кабмин предложения по совершенствованию инвестиционных налоговых льгот для бизнеса начиная с 2023 г. Он отмечал, что в рамках донастройки отмена каких-либо налоговых льгот не рассматривалась.