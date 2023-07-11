Россиян могут освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Из документа также следует, что от налога будут освобождать в том случае, если нерезидент до конца этого года передал долг с помощью договора об уступке прав требований другой иностранной организации, которая впоследствии простила обязательство. Уточняется, что поправки были одобрены комиссией кабмина по законопроектной деятельности 10 июля, это также подтвердили в правительстве ТАСС.