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Экономика

Россиян могут освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Ведомости

Правительство предложило не взимать с граждан России НДФЛ с тех доходов, которые появились при покупке акций или долей в российских компаниях у нерезидентов, прощающих образовавшийся долг покупателю. Поправки, текст которых есть в распоряжении РБК, были внесены кабмином в принятый в первом чтении законопроект.

Налоги не будут распространяться на доходы «в виде сумм прекращенных в 2023 г. обязательств по заключенному после 1 марта 2022 г. договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 г. является продавец – иностранная организация (или иностранный гражданин)», если было принято решение о прощении долга, следует из текста инициативы.

Из документа также следует, что от налога будут освобождать в том случае, если нерезидент до конца этого года передал долг с помощью договора об уступке прав требований другой иностранной организации, которая впоследствии простила обязательство. Уточняется, что поправки были одобрены комиссией кабмина по законопроектной деятельности 10 июля, это также подтвердили в правительстве ТАСС.

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21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что правительство должно будет подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики. В июне министерство экономики представило план, согласно которому предлагаются налоговые льготы, упрощение переезда, а также защита акционеров и др.

При этом о донастройке льгот для бизнеса заявляли еще осенью 2022 г. Тогда замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал «Ведомостям», что Минфин планирует представить в кабмин предложения по совершенствованию инвестиционных налоговых льгот для бизнеса начиная с 2023 г. Он отмечал, что в рамках донастройки отмена каких-либо налоговых льгот не рассматривалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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