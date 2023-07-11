Мишустин: Россия выполнит все социальные обязательства при любых вызовах экономике
Государство выполнит все свои социальные обязательства, какими бы ни были вызовы российской экономике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В начале совещания по экономическим вопросам в правительстве премьер напомнил о вызовах, с которыми столкнулась Россия, отметив, что экономика, несмотря на давление Запада, «справляется».
«Еще раз хочу подчеркнуть, что при любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены. И продолжим решать другие первоочередные задачи государства», – рассказал он.
Говоря о макроэкономических показателях, Мишустин отметил, что в январе - июне инфляция составила 2,9%, а в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире. Безработица же опустилась до рекордной отметки 3,2%, напомнил премьер. За первые пять месяцев увеличение ВВП России составило 0,6%, а в мае показатель вырос на 5,5% в годовом выражении, добавил он. Ранее Мишустин и Минэк оценивали рост по итогам мая в 5,4%.
По оценке Мишустина, сейчас властям необходимо не только сохранить положительные тренды в экономике, но и за счет внутренних ресурсов обеспечить устойчивый рост и достичь поставленных президентом целей, к которым относится и повышение качества жизни россиян.
Ранее Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».
Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.