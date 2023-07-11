Газета
Экономика

Мишустин: Россия выполнит все социальные обязательства при любых вызовах экономике

Ведомости

Государство выполнит все свои социальные обязательства, какими бы ни были вызовы российской экономике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В начале совещания по экономическим вопросам в правительстве премьер напомнил о вызовах, с которыми столкнулась Россия, отметив, что экономика, несмотря на давление Запада, «справляется».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что при любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены. И продолжим решать другие первоочередные задачи государства», – рассказал он.

Ранее по теме: Как ЦБ и кабмин собираются управлять инфляцией и как надо менять подход

Говоря о макроэкономических показателях, Мишустин отметил, что в январе - июне инфляция составила 2,9%, а в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире. Безработица же опустилась до рекордной отметки 3,2%, напомнил премьер. За первые пять месяцев увеличение ВВП России составило 0,6%, а в мае показатель вырос на 5,5% в годовом выражении, добавил он. Ранее Мишустин и Минэк оценивали рост по итогам мая в 5,4%.

По оценке Мишустина, сейчас властям необходимо не только сохранить положительные тренды в экономике, но и за счет внутренних ресурсов обеспечить устойчивый рост и достичь поставленных президентом целей, к которым относится и повышение качества жизни россиян.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ВВП страны по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».

Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных