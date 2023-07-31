ЦБ: ВВП России вырос на 4,8% во II квартале
Российская экономика по итогам II квартала выросла на 4,8% в годовом выражении после падения на 1,8% в январе - марте, говорится в новом докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
В III квартале регулятор ожидает замедления роста ВВП до 3,6%, а в IV – до 1,5%.
«Фаза восстановительного роста экономики в целом завершается – по итогам 2023 г. экономика вернется на уровень 2021 г. или даже несколько превысит его. Как следствие, в 2024–2025 гг. темпы роста будут более умеренными», – отмечает ЦБ.
В апреле - июне продолжился рост потребительской активности, причем положительная динамика зафиксирована во всех крупных категориях, подчеркивают аналитики ЦБ. Одновременно росла деловая активность – как в базовых отраслях, так и в сфере услуг. Опережающее ожидания восстановление, пояснил регулятор, связано с более сильным внутренним спросом – государственным и частным.
При этом рост цен в России после периода умеренного повышения ускорился, превысив 4% в пересчете на год, обращает внимание ЦБ.
«Более значимое инфляционное давление отражает то, что рост спроса как со стороны государства, так и потребительского начинает опережать возможности экономики по расширению выпуска», – отмечается в докладе.
С учетом проводимой регулятором денежно-кредитной политики инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 5-6,5%. К цели 4% показатель вернется в 2024 г., резюмировал ЦБ.
21 июля Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2,5% после 0,5–2% в весеннем прогнозе. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г. В тот же день регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.
Президент России Владимир Путин в конце июля говорил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.