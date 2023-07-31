ЦБ: ВВП России вырос на 4,8% во II квартале

21 июля Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2,5% после 0,5–2% в весеннем прогнозе. Прогноз был составлен с «учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии». Согласно прогнозу, темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 г., 0,5-2,5% в 2024 г., 1-2% в 2025 г. В тот же день регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. В последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с сентября того же года она держалась на уровне 7,5% годовых.