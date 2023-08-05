Решетников ожидает роста ВВП более чем на 2% по итогам года
По итогам года рост ВВП России составит более 2%, считает министр экономического развития страны Максим Решетников.
«Она [экономика России] точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет», – сказал Решетников журналистам (цитата по ТАСС).
Министр уточнил, что прогноз на следующие годы закончат формировать в августе.
В апреле Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада.
Президент России Владимир Путин в конце июля говорил, что темпы роста экономики России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Власти рассчитывают на рост российского ВВП более 2% по итогам года, отмечал глава государства.
В конце июля эксперты Международного валютного фонда (МВФ) повысили прогноз по росту экономики России до 1,7% с 0,9%, которые ожидались в апреле. Основными причинами улучшения назывались сильные показатели первого полугодия 2023 г., обусловленные «мощными фискальными стимулами, укрепляющими эту силу», а также стабильной ситуацией на рынках розничной торговли, строительства и промышленности. На 2024 г. МВФ сохранил прогноз экономического роста в России на уровне 1,3%.