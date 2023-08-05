Решетников ожидает роста ВВП более чем на 2% по итогам года

В апреле Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%. Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада.