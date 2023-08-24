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Экономика

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 25%

Ведомости

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку сразу на 750 б.п. – до 25%, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже третье повышение ставки с конца июня.

«Комитет (по денежно-кредитной политике ЦБ) решил продолжить процесс ужесточения ДКП, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, стабилизировать инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», – говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Последние данные, считает регулятор, указывают на сохранение тенденции к росту инфляции на фоне более высокого уровня внутреннего спроса, ценового давления, а также неустойчивого роста цен в сфере услуг. ЦБ также отметил удорожание нефти и ухудшение инфляционных ожиданий. В результате инфляция к концу года достигнет верхней границы прогнозируемого диапазона.

«Комитет продолжит решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии со своей главной целью – обеспечения стабильности цен», – резюмировали в ЦБ.

Повышение регулятором ставки оказалось выше ожиданий экспертов. Так, опрошенные Reuters и Bloomberg аналитики ожидали ее увеличения лишь до 20%.

В начале июня после переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу ЦБ – 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан. Международные эксперты приветствовали это решение, так как Эркан считают сторонницей традиционной ДКП. В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер.

21 июля турецкий регулятор поднял ставку на 250 б. п. – до 17,5%. Аналитики прогнозировали, что ставка достигнет 20%, писали тогда «Ведомости».

В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. После того, как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлялась. В мае 2023 г. она составила 39,59%, а в июне – 38,21% при цели в 5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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