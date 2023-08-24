ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 25%
Центральный банк Турции повысил ключевую ставку сразу на 750 б.п. – до 25%, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже третье повышение ставки с конца июня.
«Комитет (по денежно-кредитной политике ЦБ) решил продолжить процесс ужесточения ДКП, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, стабилизировать инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», – говорится в пресс-релизе по итогам заседания.
Последние данные, считает регулятор, указывают на сохранение тенденции к росту инфляции на фоне более высокого уровня внутреннего спроса, ценового давления, а также неустойчивого роста цен в сфере услуг. ЦБ также отметил удорожание нефти и ухудшение инфляционных ожиданий. В результате инфляция к концу года достигнет верхней границы прогнозируемого диапазона.
«Комитет продолжит решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии со своей главной целью – обеспечения стабильности цен», – резюмировали в ЦБ.
В начале июня после переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу ЦБ – 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан. Международные эксперты приветствовали это решение, так как Эркан считают сторонницей традиционной ДКП. В июне ЦБ Турции повысил ставку впервые с марта 2021 г. Она выросла почти в два раза – с 8,5 до 15%. Тем не менее уже тогда многие эксперты предупреждали о недостаточности этих мер.
21 июля турецкий регулятор поднял ставку на 250 б. п. – до 17,5%. Аналитики прогнозировали, что ставка достигнет 20%, писали тогда «Ведомости».
В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. После того, как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлялась. В мае 2023 г. она составила 39,59%, а в июне – 38,21% при цели в 5%.