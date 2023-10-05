Глава ФАС: важно «не переборщить» с регулированием топливного рынка
Важно не переборщить с регулированием цен на топливном рынке. Об этом заявил глава ФАС России Максим Шаскольский.
«Тут нужно не переборщить с регуляторными мерами. Компании не в простом положении находятся, нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы заводов на полную мощность. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки. Поэтому все меры должны быть выверенными», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Шаскольский отметил, что также изучаются меры для топливного рынка по аналогии с рынком удобрений, как предлагал президент России Владимир Путин 27 сентября. «Поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает», – сказал тогда глава государства.
Ранее 5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС с призывом к снижению цен на топливо. Ведомство предупредило, что в случае игнорирования требования будет рассматривать это как «признаки нарушения антимонопольного законодательства». Шаскольский пояснил, что уровень цен должен быть «экономически обоснованным».
21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для борьбы с серым экспортом топлива и для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Это привело к увеличению запасов на 430 000 т, а также к стабилизации биржевых цен на топливо, которое транслировалось также в мелкооптовый сегмент, говорил вице-премьер Александр Новак.
Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее «Ведомости». По данным Росстата, литр бензина Аи-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.