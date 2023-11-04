Газета
Экономика

Турпоток в Крым хотят увеличить до 6,5 млн отдыхающих в 2024 году

Ведомости

Власти Крыма планируют нарастить туристический поток на полуостров в 2024 г. до 6-6,5 млн человек, в текущем году он составит около 4 млн отдыхающих, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в республике при планировании турпотока ориентируются на полноценную работу железнодорожного и автомобильного транспорта. О возобновлении авиасообщения речь пока не идет, сказал Константинов на международной выставке-форуме «Россия».

Он добавил, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, а государство оказывает ей поддержку.

Турпоток в Крым с начала года снизился

В конце июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года Крым посетили 2,4 млн туристов. По подсчетам вице-президента АТОР и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, по итогам года в Крым могут приехать 4-4,5 млн человек, что на 30-38% меньше по сравнению с 2022 г., писали «Ведомости». Тогда отдохнуть на полуостров приехали 6,5 млн человек, а в 2021 г. Крым посетили 9,5 млн человек.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит занятым в сфере туризма компаниям в Крыму и Севастополе свыше 2,5 млрд руб. на поддержку занятости для сохранения туристического потенциала полуострова. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных