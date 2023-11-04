Турпоток в Крым хотят увеличить до 6,5 млн отдыхающих в 2024 году

В конце июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года Крым посетили 2,4 млн туристов. По подсчетам вице-президента АТОР и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, по итогам года в Крым могут приехать 4-4,5 млн человек, что на 30-38% меньше по сравнению с 2022 г., писали «Ведомости». Тогда отдохнуть на полуостров приехали 6,5 млн человек, а в 2021 г. Крым посетили 9,5 млн человек.