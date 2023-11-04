Турпоток в Крым хотят увеличить до 6,5 млн отдыхающих в 2024 году
Власти Крыма планируют нарастить туристический поток на полуостров в 2024 г. до 6-6,5 млн человек, в текущем году он составит около 4 млн отдыхающих, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, в республике при планировании турпотока ориентируются на полноценную работу железнодорожного и автомобильного транспорта. О возобновлении авиасообщения речь пока не идет, сказал Константинов на международной выставке-форуме «Россия».
Он добавил, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, а государство оказывает ей поддержку.
В конце июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года Крым посетили 2,4 млн туристов. По подсчетам вице-президента АТОР и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, по итогам года в Крым могут приехать 4-4,5 млн человек, что на 30-38% меньше по сравнению с 2022 г., писали «Ведомости». Тогда отдохнуть на полуостров приехали 6,5 млн человек, а в 2021 г. Крым посетили 9,5 млн человек.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит занятым в сфере туризма компаниям в Крыму и Севастополе свыше 2,5 млрд руб. на поддержку занятости для сохранения туристического потенциала полуострова.