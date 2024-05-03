Росстат изменит методику исследований доходов россиян

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. «Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», – сказал он тогда, отметив, что в начале 2000-х гг. за чертой бедности находились 42 млн россиян.