Росстат изменит методику исследований доходов россиян
Стоимость контракта составляет 6 млн руб. Работа будет выполняться в два этапа – до конца сентября и до середины ноября этого года. Целями разработки являются достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных.
Служба, как отмечается, планирует внедрять интегрированные системы сбора данных о расходах. Подрядчикам необходимо будет разработать рекомендации по систематизации сбора данных о тратах населения. Система должна совмещать как опросный метод, так и «внешние источники информации».
Сейчас Росстат формирует показатели расходов домашних хозяйств на основе обследования их бюджетов, в котором ежеквартально принимают участие 48 000 респондентов. Оно проводится посредством опроса и дневниковых записей расходов, которые домохозяйства ведут самостоятельно.
Авторам будет необходимо найти и способ повышения охвата домашних хозяйств с «относительно высокими доходами». «Высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным группам населения», – пояснили в пресс-службе Росстата.
Также потребуется выработать рекомендации по формированию репрезентативной выборки для целевой группы «многодетные семьи». Может быть создана отдельная программа обследования их доходов. Подрядчики представят «проект дизайна» программы, которая объединяла бы данные опросов и административные сведения.
27 апреля Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г. За чертой бедности в России находились 12,4 млн человек.
Ранее ведомство оценивало уровень бедности в прошлом году в 9,3%. Переоценка данных произошла в связи с уточнением информации о доходах и численности населения. Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности: предварительную, первую, вторую и окончательную. В этом случае ведомство приводит данные первой оценки.
В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. «Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», – сказал он тогда, отметив, что в начале 2000-х гг. за чертой бедности находились 42 млн россиян.