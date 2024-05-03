Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Росстат изменит методику исследований доходов россиян

Ведомости

Росстат собирается усовершенствовать методику исследований финансового положения россиян. Это следует из контракта на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на портале госзакупок, пишет РБК.

Стоимость контракта составляет 6 млн руб. Работа будет выполняться в два этапа – до конца сентября и до середины ноября этого года. Целями разработки являются достижение полноты выборки и повышение результативности сбора первичных данных.

Служба, как отмечается, планирует внедрять интегрированные системы сбора данных о расходах. Подрядчикам необходимо будет разработать рекомендации по систематизации сбора данных о тратах населения. Система должна совмещать как опросный метод, так и «внешние источники информации».

Сейчас Росстат формирует показатели расходов домашних хозяйств на основе обследования их бюджетов, в котором ежеквартально принимают участие 48 000 респондентов. Оно проводится посредством опроса и дневниковых записей расходов, которые домохозяйства ведут самостоятельно.

Авторам будет необходимо найти и способ повышения охвата домашних хозяйств с «относительно высокими доходами». «Высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным группам населения», – пояснили в пресс-службе Росстата.

Также потребуется выработать рекомендации по формированию репрезентативной выборки для целевой группы «многодетные семьи». Может быть создана отдельная программа обследования их доходов. Подрядчики представят «проект дизайна» программы, которая объединяла бы данные опросов и административные сведения.

27 апреля Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г. За чертой бедности в России находились 12,4 млн человек.

Ранее ведомство оценивало уровень бедности в прошлом году в 9,3%. Переоценка данных произошла в связи с уточнением информации о доходах и численности населения. Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности: предварительную, первую, вторую и окончательную. В этом случае ведомство приводит данные первой оценки.

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. «Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», – сказал он тогда, отметив, что в начале 2000-х гг. за чертой бедности находились 42 млн россиян.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных