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Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики России

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала главными задачами для развития экономики на будущие годы развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Об этом она заявила на ПМЭФе.

«Номер один – это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива – это увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление – это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье – это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы», – сказала глава ЦБ.

22 марта Набиуллина на пресс-конференции заявила, что потенциал российского фондового рынка пока недостаточно активно применяется для развития экономики в стране. Тогда глава ЦБ заявила, что использование возможностей рынка нужно повысить также для удовлетворения потребности россиян в диверсификации своих сбережений и вложений.

26 апреля ЦБ оценил, что рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%. В февральской версии документа ЦБ ожидал роста экономики на 1-2%. Оценка на следующий год осталась без изменений – рост на 1-2%.

Тогда же регулятор повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%. В феврале ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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