Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала главными задачами для развития экономики на будущие годы развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере. Об этом она заявила на ПМЭФе.
«Номер один – это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива – это увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление – это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье – это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы», – сказала глава ЦБ.
22 марта Набиуллина на пресс-конференции заявила, что потенциал российского фондового рынка пока недостаточно активно применяется для развития экономики в стране. Тогда глава ЦБ заявила, что использование возможностей рынка нужно повысить также для удовлетворения потребности россиян в диверсификации своих сбережений и вложений.
26 апреля ЦБ оценил, что рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%. В февральской версии документа ЦБ ожидал роста экономики на 1-2%. Оценка на следующий год осталась без изменений – рост на 1-2%.
Тогда же регулятор повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%. В феврале ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.