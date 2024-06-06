Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики России

«Номер один – это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива – это увеличение роли государства, субсидий и так далее. Второе направление – это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов. И третье – это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы», – сказала глава ЦБ.