Силуанов предложил разрешить субъектам повышать ставку налогов на недвижимость
Минфин России предлагает дать право субъектам РФ и муниципалитетам повышать ставку налогов на объекты недвижимости стоимостью свыше 300 млн руб., регионы сами будут определять ставку по земельному и налогу на имущество, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Предлагается дать право субъектам РФ и муниципалитетам повышать ставку налогов на объекты недвижимости стоимостью свыше 300 млн руб. По налогу на имущество – с 2 до 2,5%, по земельному налогу – с 0,3 до 1,5%», – приводятся его слова в Telegram-канале Минфина.
Министр также сообщил о предложении установить повышенный платеж для владельцев контролируемых иностранных компаний. Платеж составит 5 млн не со всех открытых организаций, а за каждую, уточнил Силуанов.
28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ, где минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 млн руб.), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 млн руб.). Инициатива также включает повышение налога на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%.
В мае председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил повысить налоги на имущество и на транспорт. Он напомнил, что почти 10 лет действуют повышенные ставки налогов на дорогостоящую недвижимость стоимостью больше 300 млн руб., и здесь, по его словам, есть резервы для увеличения ставок.