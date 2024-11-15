Минэк: инфляция и высокая ключевая ставка оказывают влияние на рост экономики РФ
Текущий уровень ключевой ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все более серьезное влияние на экономический рост в России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Она продолжает расти темпами и темпами выше мировых. Видим, исходя из последних цифр, что текущая инфляция, высокие ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних [рынках] оказывают такое все более серьезное давление на рост экономики», – указал Решетников (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что Минэкономразвития ожидает достаточно высоких показателей по инвестициям в 2024 г., а в дальнейшем их замедления на фоне высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит. По его словам, попытки резкого замедления инфляции «любой ценой» несут риски для долгосрочного экономического роста. Сейчас давление ставки на экономику предприятий, в частности на их финансовое состояние, все сильнее нарастает.
В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.
Согласно данным Росстата об инфляции с 6 по 11 ноября, к прошлой неделе она поднялась на 0,3%, а ее уровень с начала месяца составил 0,42%. С 29 октября по 5 ноября показатель составлял 0,19%, неделей ранее – 0,27%.