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Минэк: инфляция и высокая ключевая ставка оказывают влияние на рост экономики РФ

Ведомости

Текущий уровень ключевой ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все более серьезное влияние на экономический рост в России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Она продолжает расти темпами и темпами выше мировых. Видим, исходя из последних цифр, что текущая инфляция, высокие ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних [рынках] оказывают такое все более серьезное давление на рост экономики», – указал Решетников (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что Минэкономразвития ожидает достаточно высоких показателей по инвестициям в 2024 г., а в дальнейшем их замедления на фоне высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит. По его словам, попытки резкого замедления инфляции «любой ценой» несут риски для долгосрочного экономического роста. Сейчас давление ставки на экономику предприятий, в частности на их финансовое состояние, все сильнее нарастает.

В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.

Согласно данным Росстата об инфляции с 6 по 11 ноября, к прошлой неделе она поднялась на 0,3%, а ее уровень с начала месяца составил 0,42%. С 29 октября по 5 ноября показатель составлял 0,19%, неделей ранее – 0,27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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