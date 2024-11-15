Минэк: инфляция и высокая ключевая ставка оказывают влияние на рост экономики РФ

Министр добавил, что Минэкономразвития ожидает достаточно высоких показателей по инвестициям в 2024 г., а в дальнейшем их замедления на фоне высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит. По его словам, попытки резкого замедления инфляции «любой ценой» несут риски для долгосрочного экономического роста. Сейчас давление ставки на экономику предприятий, в частности на их финансовое состояние, все сильнее нарастает.