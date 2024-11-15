Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП РФ до 3,5% в 2024 году
Еврокомиссия (ЕК) изменила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. с 2,9 до 3,5%, следует из опубликованного доклада.
Инфляция в России росла на протяжении большей части этого года. Ожидается, что она начнет снижаться на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики. Высокие темпы роста российской экономики, наблюдавшиеся с конца 2023 г., продолжались и в первой половине 2024 г. благодаря высокому росту частного потребления на фоне увеличения реальной заработной платы и инвестиций, говорится в докладе.
Согласно нему, в 2025 г. темпы роста снизятся до 1,8%, а в 2026 г. замедлятся до 1,6%. В качестве рисков перспектив роста экономики указаны санкции, замедление роста реальной заработной платы и влияние жесткой денежно-кредитной политики.
14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за девять месяцев 2024 г. рост ВВП в России составил 4,2%, несмотря на санкционное давление. По ее словам, по многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты. Премьер добавил, что важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки.
26 августа президент России Владимир Путин заявил о росте ВВП страны на 4,6% за первое полугодие 2024 г. Он заметил, что экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами».