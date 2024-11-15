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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП РФ до 3,5% в 2024 году

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) изменила прогноз по росту ВВП России в 2024 г. с 2,9 до 3,5%, следует из опубликованного доклада.

Инфляция в России росла на протяжении большей части этого года. Ожидается, что она начнет снижаться на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики. Высокие темпы роста российской экономики, наблюдавшиеся с конца 2023 г., продолжались и в первой половине 2024 г. благодаря высокому росту частного потребления на фоне увеличения реальной заработной платы и инвестиций, говорится в докладе.

Согласно нему, в 2025 г. темпы роста снизятся до 1,8%, а в 2026 г. замедлятся до 1,6%. В качестве рисков перспектив роста экономики указаны санкции, замедление роста реальной заработной платы и влияние жесткой денежно-кредитной политики.

14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за девять месяцев 2024 г. рост ВВП в России составил 4,2%, несмотря на санкционное давление. По ее словам, по многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты. Премьер добавил, что важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки.

26 августа президент России Владимир Путин заявил о росте ВВП страны на 4,6% за первое полугодие 2024 г. Он заметил, что экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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