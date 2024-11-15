Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП РФ до 3,5% в 2024 году

Инфляция в России росла на протяжении большей части этого года. Ожидается, что она начнет снижаться на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики. Высокие темпы роста российской экономики, наблюдавшиеся с конца 2023 г., продолжались и в первой половине 2024 г. благодаря высокому росту частного потребления на фоне увеличения реальной заработной платы и инвестиций, говорится в докладе.