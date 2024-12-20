Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу превысила 65%

Отмечается, что это рекордное значение за время ведения статистики с 2019 г. Тогда доля платежей в рублях за экспорт в европейские страны составляла 19%. В III квартале 2024 г. также выросла доля рубля в расчетах за импорт. По всем регионам она приблизилась к 46%.