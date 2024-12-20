Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу превысила 65%
Доля платежей в рублях за экспорт в Европу в III квартале превысила 65%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России.
Отмечается, что это рекордное значение за время ведения статистики с 2019 г. Тогда доля платежей в рублях за экспорт в европейские страны составляла 19%. В III квартале 2024 г. также выросла доля рубля в расчетах за импорт. По всем регионам она приблизилась к 46%.
19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате иностранными покупателями российского природного газа в рублях. Средства должны будут начисляться на открытый поставщиком российский кредитный счет. Представитель Газпромбанка пояснил «Ведомостям», что с 1 апреля 2025 г. будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии с принятым указом главы государства на счета Газпромбанка.
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. В ходе прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.