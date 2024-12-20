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Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу превысила 65%

Ведомости

Доля платежей в рублях за экспорт в Европу в III квартале превысила 65%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что это рекордное значение за время ведения статистики с 2019 г. Тогда доля платежей в рублях за экспорт в европейские страны составляла 19%. В III квартале 2024 г. также выросла доля рубля в расчетах за импорт. По всем регионам она приблизилась к 46%.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате иностранными покупателями российского природного газа в рублях. Средства должны будут начисляться на открытый поставщиком российский кредитный счет. Представитель Газпромбанка пояснил «Ведомостям», что с 1 апреля 2025 г. будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии с принятым указом главы государства на счета Газпромбанка.

В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. В ходе прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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