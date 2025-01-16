Число компаний в САРах выросло в 1,5 раза в 2024 году
В 2024 г. число резидентов в специальных административных районах (САР) выросло в 1,5 раза до 488 компаний. За минувший год в «российские офшоры» переехали 190 участников из иностранных юрисдикций, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
На острове Октябрьский в Калининградской области присутствуют 379 резидентов. Еще 109 компаний размещены на острове Русский в Приморском крае.
В прошлом году резидентами САРов, переехав с Кипра, стали рекрутер HeadHunter и медцентр «Мать и дитя». По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в феврале 2024 г. перерегистрацию в российскую юрисдикцию из Нидерландов завершил «Яндекс». Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал изданию, что в САРы также активно переезжает российский сектор малого и среднего предпринимательства: на островах Октябрьском и Русском зарегистрировано множество субъектов малого бизнеса, работниками которых является свыше 1600 человек.
Советник юридической компании NSV Consulting Светлана Тихонова пояснила, что на фоне санкций США и Евросоюза российским компаниям стало опасно оставаться в недружественных странах, в которых они зарегистрированы. В связи с этим с марта 2022 г. власти РФ установили упрощенный порядок их переезда в САРы. Адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко отметил, что недавно меру продлили до конца текущего года.
В середине июля 2024 г. число резидентов САРов на островах Русский и Октябрьский составляло 428 компаний, увеличившись на 29% за полгода, писали «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. Тогда отмечалось, что показатель на 11% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года и почти в три раза результат 2022 г.