Число компаний в САРах выросло в 1,5 раза в 2024 году

Советник юридической компании NSV Consulting Светлана Тихонова пояснила, что на фоне санкций США и Евросоюза российским компаниям стало опасно оставаться в недружественных странах, в которых они зарегистрированы. В связи с этим с марта 2022 г. власти РФ установили упрощенный порядок их переезда в САРы. Адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко отметил, что недавно меру продлили до конца текущего года.