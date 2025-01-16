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Число компаний в САРах выросло в 1,5 раза в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. число резидентов в специальных административных районах (САР) выросло в 1,5 раза до 488 компаний. За минувший год в «российские офшоры» переехали 190 участников из иностранных юрисдикций, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

На острове Октябрьский в Калининградской области присутствуют 379 резидентов. Еще 109 компаний размещены на острове Русский в Приморском крае.

В прошлом году резидентами САРов, переехав с Кипра, стали рекрутер HeadHunter и медцентр «Мать и дитя». По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в феврале 2024 г. перерегистрацию в российскую юрисдикцию из Нидерландов завершил «Яндекс». Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал изданию, что в САРы также активно переезжает российский сектор малого и среднего предпринимательства: на островах Октябрьском и Русском зарегистрировано множество субъектов малого бизнеса, работниками которых является свыше 1600 человек.

Советник юридической компании NSV Consulting Светлана Тихонова пояснила, что на фоне санкций США и Евросоюза российским компаниям стало опасно оставаться в недружественных странах, в которых они зарегистрированы. В связи с этим с марта 2022 г. власти РФ установили упрощенный порядок их переезда в САРы. Адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко отметил, что недавно меру продлили до конца текущего года.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что в 2025 г. перерегистрацию в РФ должны закончить маркетплейс Ozon и агрегатор недвижимости «Циан». Девелопер «Эталон», по данным «Цифра брокера», также намерен перерегистрироваться.

В середине июля 2024 г. число резидентов САРов на островах Русский и Октябрьский составляло 428 компаний, увеличившись на 29% за полгода, писали «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. Тогда отмечалось, что показатель на 11% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года и почти в три раза результат 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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