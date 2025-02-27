Набиуллина: нынешний уровень ключевой ставки необходим для борьбы с инфляцией
Нынешний уровень ключевой ставки необходим для борьбы с инфляцией. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.
Сейчас ключевая ставка составляет 21%, цель – достичь уровня инфляции в 4%, пояснила она.
Набиуллина отметила, что сейчас происходит «разворот факторов», который несет за собой изменения инфляционных процессов. Глава ЦБ указала на прекращение нарастания напряженности на рынке труда и добавила, что нужно оценить устойчивость этих трендов.
Предполагается, что годовая инфляция в России снизится до 7-8% в 2025 г., а в 2026 г. вернется к 4%.
14 февраля совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г.
25 октября стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых.