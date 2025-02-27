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Набиуллина: нынешний уровень ключевой ставки необходим для борьбы с инфляцией

Ведомости

Нынешний уровень ключевой ставки необходим для борьбы с инфляцией. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.

Сейчас ключевая ставка составляет 21%, цель – достичь уровня инфляции в 4%, пояснила она.

Набиуллина отметила, что сейчас происходит «разворот факторов», который несет за собой изменения инфляционных процессов. Глава ЦБ указала на прекращение нарастания напряженности на рынке труда и добавила, что нужно оценить устойчивость этих трендов.

Предполагается, что годовая инфляция в России снизится до 7-8% в 2025 г., а в 2026 г. вернется к 4%.

14 февраля совет директоров Банка России на заседании решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г.

25 октября стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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