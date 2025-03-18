Костин ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что совет директоров Банка России 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом он сообщил «Ведомостям», отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на ближайшем заседании.
«Я считаю, что останется, как есть», – сказал Костин.
В конце февраля глава ВТБ прогнозировал, что ключевая ставка снизится как минимум до 19% во второй половине 2025 г., так как инфляция в стране приближается к пиковым значениям.
13 марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на Российском форуме финансового рынка также заявил, что ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта. При этом он отметил наличие факторов, которые говорят в пользу повышения, в частности, инфляцию. С другой стороны, отмечал Аксаков, курс рубля укрепляется и в целом финансовая система показывает стабильность.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября 2024 г. решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. С тех пор она сохраняется на данном уровне. Регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции, предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до 7,6% после 10,6% в январе и 14,1% в декабре. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что инфляция в России к концу 2025 г. неизбежно снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.