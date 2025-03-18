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Костин ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что совет директоров Банка России 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом он сообщил «Ведомостям», отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на ближайшем заседании.

«Я считаю, что останется, как есть», – сказал Костин.

В конце февраля глава ВТБ прогнозировал, что ключевая ставка снизится как минимум до 19% во второй половине 2025 г., так как инфляция в стране приближается к пиковым значениям. 

13 марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на Российском форуме финансового рынка также заявил, что ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта. При этом он отметил наличие факторов, которые говорят в пользу повышения, в частности, инфляцию. С другой стороны, отмечал Аксаков, курс рубля укрепляется и в целом финансовая система показывает стабильность.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября 2024 г. решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. С тех пор она сохраняется на данном уровне. Регулятор может повысить ставку, если нынешнего уровня жесткости будет не хватать для устойчивого охлаждения кредитования и замедления инфляции, предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до 7,6% после 10,6% в январе и 14,1% в декабре. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что инфляция в России к концу 2025 г. неизбежно снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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