Костин ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта

Сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до 7,6% после 10,6% в январе и 14,1% в декабре. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что инфляция в России к концу 2025 г. неизбежно снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.