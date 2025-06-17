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Новак назвал главные драйверы роста российского фондового рынка

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с «Ведомостями» выделил основные факторы, способствующие развитию российского рынка капитала в условиях санкций и глобальной нестабильности. Главным драйвером он назвал макроэкономическую стабильность, включая снижение нифляции и последовательную и предсказуемую политику властей.

«Контроль инфляции помогает снизить риски инвестирования и увеличивает привлекательность активов на рынке капитала», – подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что в связи с ограниченным доступом к зарубежным рынкам российские компании активнее привлекают финансирование внутри страны через облигации и акции. Это стимулирует рост фондового рынка и расширение линейки инвестиционных продуктов.

Новак отметил и важность развития финансовой инфраструктуры, включая налоговые льготы для инвесторов и программы повышения финансовой грамотности. Эти шаги помогут увеличить приток частных инвестиций.

Также благодатно на рынок может повилять развитие цифровых технологий и финтех-платформ. «Цифровые технологии способствуют росту ликвидности и снижению транзакционных издержек», – подчеркнул он.

 В мае наблюдалось в основном падение индекса Мосбиржи. Рынок дважды обновил локальные минимумы, теряя более 10% от уровней апреля, когда индекс Мосбиржи успел набрать более 15%. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, на рынок оказывает влияние высокий курс рубля, который окреп с начала года на 22%. Это давит на стоимость экспортеров и на этом фоне желающих инвестировать в акции также не становится больше. 

Еще один фактор – ключевая ставка. По оценкам экспертов нужно ее снижение до такого уровня, чтобы доходность рисковых активов, таких как акции, стала выше через дивидендную доходность, чем альтернатива в виде купонов от облигаций и поток от денежного рынка. Позитивных реакций от рынка ожидают при снижении ключевой ставки до 15–17%. На последнем заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г. После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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