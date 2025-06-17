Новак назвал главные драйверы роста российского фондового рынка
Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с «Ведомостями» выделил основные факторы, способствующие развитию российского рынка капитала в условиях санкций и глобальной нестабильности. Главным драйвером он назвал макроэкономическую стабильность, включая снижение нифляции и последовательную и предсказуемую политику властей.
«Контроль инфляции помогает снизить риски инвестирования и увеличивает привлекательность активов на рынке капитала», – подчеркнул он.
Вице-премьер отметил, что в связи с ограниченным доступом к зарубежным рынкам российские компании активнее привлекают финансирование внутри страны через облигации и акции. Это стимулирует рост фондового рынка и расширение линейки инвестиционных продуктов.
Новак отметил и важность развития финансовой инфраструктуры, включая налоговые льготы для инвесторов и программы повышения финансовой грамотности. Эти шаги помогут увеличить приток частных инвестиций.
Также благодатно на рынок может повилять развитие цифровых технологий и финтех-платформ. «Цифровые технологии способствуют росту ликвидности и снижению транзакционных издержек», – подчеркнул он.
В мае наблюдалось в основном падение индекса Мосбиржи. Рынок дважды обновил локальные минимумы, теряя более 10% от уровней апреля, когда индекс Мосбиржи успел набрать более 15%. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, на рынок оказывает влияние высокий курс рубля, который окреп с начала года на 22%. Это давит на стоимость экспортеров и на этом фоне желающих инвестировать в акции также не становится больше.
Еще один фактор – ключевая ставка. По оценкам экспертов нужно ее снижение до такого уровня, чтобы доходность рисковых активов, таких как акции, стала выше через дивидендную доходность, чем альтернатива в виде купонов от облигаций и поток от денежного рынка. Позитивных реакций от рынка ожидают при снижении ключевой ставки до 15–17%. На последнем заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г. После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.