Новак назвал главные драйверы роста российского фондового рынка

Еще один фактор – ключевая ставка. По оценкам экспертов нужно ее снижение до такого уровня, чтобы доходность рисковых активов, таких как акции, стала выше через дивидендную доходность, чем альтернатива в виде купонов от облигаций и поток от денежного рынка. Позитивных реакций от рынка ожидают при снижении ключевой ставки до 15–17%. На последнем заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г. После этого глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.