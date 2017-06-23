Банки
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Перевозка денег подорожает

«Инкахран» повышает тарифы на инкассаторские услуги

Компания задумала смену стратегии развития

Один из крупнейших игроков инкассаторского рынка – Московский кредитный банк (МКБ, владеет НКО «Инкахран») повышает тарифы на инкассаторские услуги. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух банков, работающих на инкассаторском рынке, а также два человека, близких к МКБ. Бывший директор департамента МКБ Михаил Белоусов, покинувший банк в марте этого года, подтвердил «Ведомостям», что повышение тарифов было запланировано.

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