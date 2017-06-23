Перевозка наличных впредь обойдется дороже Руслан Шамуков / ТАСС

Один из крупнейших игроков инкассаторского рынка – Московский кредитный банк (МКБ, владеет НКО «Инкахран») повышает тарифы на инкассаторские услуги. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух банков, работающих на инкассаторском рынке, а также два человека, близких к МКБ. Бывший директор департамента МКБ Михаил Белоусов, покинувший банк в марте этого года, подтвердил «Ведомостям», что повышение тарифов было запланировано.