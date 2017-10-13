Финансы
Платный
Александра Астапенко
Банки

Банки заплатят за вклады граждан 125–130 млрд рублей

Столько они отчислят в фонд страхования вкладов по итогам года

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает, что по итогам года отчисления банков в фонд системы страхования вкладов (ФССВ) составят 125-130 млрд руб. Это на треть больше, чем в 2016 г., когда в фонд поступило 99,6 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу агентства.

За первые полгода 2017 г. банки перечислили в фонд 63,1 млрд руб. страховых взносов, пояснили «Ведомостям» в АСВ. «Объем страховых взносов банков за соответствующие периоды прошлых лет составлял: в 2016 г. — 45,7 млрд руб., в 2015 г. — 36,4 млрд руб., в 2014 г. — 32,3 млрд руб.», — сообщили в агентстве.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике