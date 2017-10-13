Банки заплатят за вклады граждан 125–130 млрд рублей
Столько они отчислят в фонд страхования вкладов по итогам года
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Банки заплатят за вклады граждан 125–130 млрд рублей
Андрей Махонин / Ведомости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает, что по итогам года отчисления банков в фонд системы страхования вкладов (ФССВ) составят 125-130 млрд руб. Это на треть больше, чем в 2016 г., когда в фонд поступило 99,6 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу агентства.
За первые полгода 2017 г. банки перечислили в фонд 63,1 млрд руб. страховых взносов, пояснили «Ведомостям» в АСВ. «Объем страховых взносов банков за соответствующие периоды прошлых лет составлял: в 2016 г. — 45,7 млрд руб., в 2015 г. — 36,4 млрд руб., в 2014 г. — 32,3 млрд руб.», — сообщили в агентстве.
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