Близкий к Керимову фонд договорился о покупке банка «Возрождение»

«Возрождение» выставлен на продажу: после санации Промсвязьбанка ЦБ обязал основного владельца обоих банков Дмитрия Ананьева до 18 марта снизить долю в банке до 10% или менее Максим Стулов / Ведомости

Близкий к сенатору Сулейману Керимову фонд Bonum Capital достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка «Возрождение», который выставлен на продажу, сообщил представитель фонда. По его словам, сейчас проходит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки. «Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста», - добавил он.

Вхождение представителей Bonum Capital в совет директоров банка «Возрождение» подтверждает намерения фонда стать акционером банка, говорит его представитель.

Новый совет директоров банка был избран сегодня на внеочередном собрании акционеров «Возрождения». В совет были номинированы 26 кандидатов, однако прошли только 12 человек. Теперь интересы Bonum Capital представляют 2/3 совета директоров «Возрождения».

В совет директоров банка были избраны представитель Bonum Capital Антон Аверин, председатель совета директоров фонда Мурат Алиев, гендиректор «Бонум менеджмента» Максим Мещеряков, директор по корпоративному развитию Bonum Capital Александр Сидоров, гендиректор «Бонум инвестментс» Александр Федоров, а также заместитель гендиректора по экономике и финансам «Бонум менеджмента» Владимир Кузнецов. В совет вошли и представители «Ренессанс капитала» Руслан Бабаев и Максим Орловский. Они также представляют интересы Bonum Capital, говорил человек, близкий к фонду.

Кроме того, в совет директоров были избраны председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович, два его заместителя Евгений Павлов и Наталья Шабунина и переизбран независимый директор Тамджид Басуниа.

«Возрождение» выставлен на продажу: после санации Промсвязьбанка ЦБ обязал основного владельца обоих банков Дмитрия Ананьева до 18 марта снизить долю в банке до 10% или менее.

Bonum Capital был держателем крупного пакета бессрочных субординированных евробондов Промсвязьбанка, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие итоги размещения, и подтверждал человек, близкий к банку. При размещении в июле 2017 г. фонд купил этих бумаг на $100 млн, что составляет 1/5 всего выпуска. В январе ЦБ списал капитал банка до 1 руб., вместе с ним были списаны и субординированные обязательства банка. Держит ли Bonum Capital бессрочные евробонды Промсвязьбанка сейчас, неизвестно.

На места в совете директоров банка претендовали и представители негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Приобретение доли в банке «Возрождение» фонду неинтересно и никаких переговоров по этому поводу он не ведет, говорил Юрий Новожилов, который на тот момент занимал должность исполнительного директора фонда. «В совете директоров банка нас хотят видеть как возможного профессионального инвестора», – говорил он.