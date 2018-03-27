ЦБ проверяет принадлежавший братьям Ананьевым банк «Возрождение»
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В банке «Возрождение» проходит проверка ЦБ, говорится в отчетности банка по МСФО за 2017 г.
Регулятор начал проверку «Возрождения» в декабре 2017 г. Он интересуется кассовыми операциями банка, операциями по снятию наличных клиентами, с ценными бумагами, а также с Промсвязьбанком. «Руководству банка неизвестно о каких-либо существенных замечаниях со стороны проверки, которые бы могли оказать влияние на финансовое положение или соблюдение нормативов», – говорится в отчетности.
ЦБ ограничил «Возрождению» операции с структурами братьев Ананьевых, рассказал предправления банка Марк Нахманович. По его словам, предписание было направлено акционерам в январе. Однако правление банка уже в декабре принимало решение вопреки желаниям акционерам, говорил он. «Из-за этого у нас сложились довольно сложные отношения с акционерами, но менеджмент отвечает за операционную деятельность, мы понимали риски и делали все, чтобы они не реализовались», - добавил Нахманович.
ЦБ направил в банк проверку буквально через несколько дней после того, как объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря, рассказывали «Ведомостям» контрагент банка и человек, близкий к надзорному блоку регулятора. В декабре банк это не комментировал. В отчетности банк пишет, что проверка должна завершиться в апреле 2018 г.
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