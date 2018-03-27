Финансы / Страхование

После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов

Они хотят заставить собственников мест массового скопления людей страховать ответственность
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в среду направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в России страхование ответственности собственников мест массового скопления людей. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

По оценке экспертов, на которую сослался Юргенс, потенциально в России могут быть застрахованы 400 000 объектов. Цена такой страховки «может варьироваться от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей», сказал президент ВСС. По мнению ВСС, лимит покрытия за вред жизни и здоровью может быть 2 млн руб., т. е. как при страховании ответственности перевозчиков и опасных объектов. Ежегодные сборы страховщиков от нового вида страхования вряд ли превысят 6–7 млрд руб., сказал Юргенс.

Это будет не обязательное страхование, а вмененное, уточнил он.

Но разницу от этого почувствуют скорее не покупатели полисов, а страховщики – им не придется, в частности, создавать компенсационный фонд на случай ухода с рынка. Кроме того, они не будут обязаны заниматься продажей этих полисов, не потребуется отдельный закон.

Для бизнеса же идея обернется новой нагрузкой. Например, торговый центр нельзя будет ввести в эксплуатацию, пока его собственник не застрахует свою ответственность перед третьими лицами. Не должны будут проводиться без такого полиса массовые мероприятия.

Минфин неоднократно говорил, что выступает против новых обязательных видов страхования, и намерен развивать вмененные, пояснял «Ведомостям» представитель ВСС.

Идея страховать ответственность организаторов массовых мероприятий обсуждается еще с момента пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 г., напомнил Юргенс. Тогда МЧС предложило ввести обязательное страхование противопожарной безопасности. Но против выступил Минфин, так как бюджету пришлось бы нести расходы на страхование множества объектов. Против был и РСПП, который счел это дополнительным налогом для бизнеса, сказал Юргенс.

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскритиковал предложение ВСС, передает ТАСС. «Что такое массовое скопление людей? Красная площадь – это массовое скопление людей или нет? Очевидно, что массовое», – сказал Моисеев. По его словам, лучше пересмотреть подход к формированию списка объектов для ответственности владельцев опасных производственных объектов. «Это просто Ростехнадзор должен рассмотреть возможность включения этих помещений. Здесь мы готовы поддержать», – сказал он.

«Ведомости» ожидают комментарий Центробанка.

Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован, уточнил Юргенс.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Комментарии  ()
mayday
15:48 27.03.2018
в случае проблем застройщика, наверное, можно получить страховку и купить другую квартиру. в случае потери ребенка эта схема уже так просто не сработает.
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